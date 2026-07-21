Erste Schätzungen: Gold Royalty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gold Royalty gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,011 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 155,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,8 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 35,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 15,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at