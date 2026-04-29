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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GOLDCREST gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GOLDCREST lässt sich voraussichtlich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GOLDCREST die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 16,80 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,68 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 44,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 7,29 Milliarden JPY gegenüber 5,04 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 162,35 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 150,88 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 30,55 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 29,29 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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