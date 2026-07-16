Erste Schätzungen: GOLDCREST verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GOLDCREST wird voraussichtlich am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass GOLDCREST im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 127,10 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 75,12 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll GOLDCREST nach den Prognosen von 2 Analysten 14,75 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,76 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 293,35 JPY aus. Im Vorjahr waren 176,40 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 42,05 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 30,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at