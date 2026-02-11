Goldman Sachs BDC Aktie

Goldman Sachs BDC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P76 / ISIN: US38147U1079

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Goldman Sachs BDC lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,349 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 86,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 366,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 275,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Goldman Sachs BDC 7,90 -0,06%

Goldman Sachs BDC 7,90 -0,06% Goldman Sachs BDC

