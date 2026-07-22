Goldman Sachs BDC Aktie
WKN DE: A14P76 / ISIN: US38147U1079
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Goldman Sachs BDC wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,311 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 709,64 Prozent auf 78,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 314,7 Millionen USD, gegenüber 242,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs BDC
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Goldman Sachs BDC präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26