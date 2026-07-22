Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Goldman Sachs BDC wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,311 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 709,64 Prozent auf 78,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 314,7 Millionen USD, gegenüber 242,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at