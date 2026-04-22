Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Goldman Sachs BDC präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,297 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Goldman Sachs BDC 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 83,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 59,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 52,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 324,0 Millionen USD, gegenüber 242,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at