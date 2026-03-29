Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Prognosen im Überblick
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29.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Goldman Sachs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Goldman Sachs wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 16,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Goldman Sachs 14,12 USD je Aktie eingenommen.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,72 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 46,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 58,26 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 51,32 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 126,21 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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