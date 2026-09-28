Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Quartalszahlen im Fokus
|
28.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Goldman Sachs präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldman Sachs äußert sich voraussichtlich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,44 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,25 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 46,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 69,45 USD, gegenüber 51,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 71,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 126,21 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Goldman Sachs von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachs
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|814,60
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.