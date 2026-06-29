Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Quartalsbilanz in Sicht 29.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Goldman Sachs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Goldman Sachs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bei Goldman Sachs stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Goldman Sachs wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 13,89 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Goldman Sachs 10,91 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,88 Milliarden USD aus – eine Minderung von 49,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Goldman Sachs einen Umsatz von 31,23 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 59,69 USD, gegenüber 51,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 63,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 126,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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