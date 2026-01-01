Erste Schätzungen: Goldman Sachs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Goldman Sachs äußert sich voraussichtlich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11,58 USD je Aktie gegenüber 11,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 54,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31,75 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,40 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 48,68 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 40,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 58,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 126,83 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at