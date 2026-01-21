Erste Schätzungen: Golub Capital BDC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Golub Capital BDC wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,379 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Golub Capital BDC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,74 Prozent auf 209,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,42 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 802,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 802,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at