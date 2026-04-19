Golub Capital BDC Aktie

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WKN DE: A1CXEA / ISIN: US38173M1027

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Golub Capital BDC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Golub Capital BDC wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Golub Capital BDC 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 201,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD, gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 800,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 802,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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