Gongniu Group a Aktie

Gongniu Group a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCT3 / ISIN: CNE100003RL0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gongniu Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gongniu Group A wird voraussichtlich am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,613 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Gongniu Group A einen Gewinn von 0,600 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,25 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,39 Milliarden CNY aus.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,40 CNY, gegenüber 2,26 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 16,73 Milliarden CNY im Vergleich zu 15,93 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gongniu Group Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Gongniu Group Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gongniu Group Co., Ltd. Registered Shs -A- 41,02 0,29% Gongniu Group Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen