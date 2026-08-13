Erste Schätzungen: Gongniu Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gongniu Group A wird voraussichtlich am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,613 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Gongniu Group A einen Gewinn von 0,600 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,25 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,39 Milliarden CNY aus.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,40 CNY, gegenüber 2,26 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 16,73 Milliarden CNY im Vergleich zu 15,93 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at