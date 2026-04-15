Erste Schätzungen: Gongniu Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gongniu Group A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,570 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gongniu Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 4,09 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,23 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,24 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,36 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,43 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 16,74 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at