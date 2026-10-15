Gongniu Group a Aktie

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WKN DE: A2QCT3 / ISIN: CNE100003RL0

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Gongniu Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gongniu Group A wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,547 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 CNY je Aktie erzielt worden.

Gongniu Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,34 CNY je Aktie, gegenüber 2,26 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 16,62 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 15,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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