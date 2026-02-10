Erste Schätzungen: GoodRx A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GoodRx A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,092 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GoodRx A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 193,3 Millionen USD gegenüber 198,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,67 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,360 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 795,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 792,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at