Erste Schätzungen: GoodRx A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GoodRx A wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,071 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 185,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 203,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,316 USD aus. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 764,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 796,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at