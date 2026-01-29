Erste Schätzungen: Goodtech ASA (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Goodtech ASA (A) veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,250 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Goodtech ASA (A) einen Verlust von -0,930 NOK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 190,5 Millionen NOK gegenüber 177,8 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,660 NOK, gegenüber -0,880 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 718,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 714,8 Millionen NOK generiert wurden.

