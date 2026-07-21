Erste Schätzungen: Goodyear Tire Rubber präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Goodyear Tire Rubber lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Goodyear Tire Rubber die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,621 USD gegenüber 0,870 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 7,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,47 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,323 USD im Vergleich zu -5,990 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 17,53 Milliarden USD, gegenüber 18,28 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at