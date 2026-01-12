Erste Schätzungen: Gopal Snacks gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gopal Snacks wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,19 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 176,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,430 INR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,18 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,94 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,50 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,52 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,57 Milliarden INR, gegenüber 14,59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at