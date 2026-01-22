Erste Schätzungen: Gorman-Rupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gorman-Rupp wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,470 USD je Aktie gegenüber 0,420 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 167,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,01 USD je Aktie, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 682,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 659,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at