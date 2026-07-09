Gorman-Rupp Aktie
WKN: 880054 / ISIN: US3830821043
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gorman-Rupp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gorman-Rupp wird voraussichtlich am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,705 USD gegenüber 0,600 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,50 Prozent auf 188,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gorman-Rupp noch 179,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 721,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 682,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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