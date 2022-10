Erste Schätzungen: Gorman-Rupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gorman-Rupp präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Gorman-Rupp mit einem Umsatz von insgesamt 142,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 39,08 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie, gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 512,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 378,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at