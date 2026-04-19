Grab Holdings Aktie

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WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grab legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grab präsentiert in der voraussichtlich am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,019 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 18,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 917,5 Millionen USD gegenüber 773,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,109 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,09 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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