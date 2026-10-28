GrabAGun Digital Holdings Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41CYF / ISIN: US38387Q1058

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GrabAGun Digital präsentiert Quartalsergebnisse

GrabAGun Digital lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,090 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

GrabAGun Digital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,220 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 96,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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