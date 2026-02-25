Erste Schätzungen: GrabAGun Digital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GrabAGun Digital wird voraussichtlich am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 27,8 Millionen USD für GrabAGun Digital, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 94,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at