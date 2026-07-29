Erste Schätzungen: GrabAGun Digital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GrabAGun Digital stellt voraussichtlich am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,090 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 99,58 Prozent erhöht. Damals waren -21,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,250 USD je Aktie, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 102,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 96,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at