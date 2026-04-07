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WKN: 859357 / ISIN: US3841091040

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Graco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Graco wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,743 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 560,8 Millionen USD gegenüber 528,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,37 Milliarden USD, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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