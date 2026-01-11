Erste Schätzungen: Graco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Graco lässt sich voraussichtlich am 26.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Graco die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,766 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Graco im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 591,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 548,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,96 USD, gegenüber 2,82 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 2,24 Milliarden USD im Vergleich zu 2,11 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at