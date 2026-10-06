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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Graco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Graco wird sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,826 USD je Aktie gegenüber 0,820 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 587,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Graco einen Umsatz von 543,4 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,35 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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