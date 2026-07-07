Erste Schätzungen: Graco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Graco lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,806 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Graco ein EPS von 0,760 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 607,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Graco einen Umsatz von 571,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at