Erste Schätzungen: GrafTech International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GrafTech International wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -1,247 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,900 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 139,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 134,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -6,553 USD je Aktie, gegenüber -5,100 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 527,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 538,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at