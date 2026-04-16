Erste Schätzungen: GrafTech International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GrafTech International wird voraussichtlich am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,303 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GrafTech International noch -1,500 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 111,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 120,6 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,895 USD, gegenüber -8,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 520,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 504,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at