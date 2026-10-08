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WKN DE: A41CHS / ISIN: US3843136074

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: GrafTech International präsentiert Quartalsergebnisse

GrafTech International präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,370 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,100 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll GrafTech International 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 127,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GrafTech International 144,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,037 USD, wohingegen im Vorjahr noch -8,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 504,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 504,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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