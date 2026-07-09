GrafTech International Aktie
WKN DE: A41CHS / ISIN: US3843136074
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GrafTech International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GrafTech International öffnet voraussichtlich am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,460 USD gegenüber -3,400 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 125,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,8 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -5,727 USD, gegenüber -8,450 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 505,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 504,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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