Graham Aktie
WKN: 857127 / ISIN: US3845561063
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Graham informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Graham wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,165 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 52,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 234,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 209,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Graham Corp
