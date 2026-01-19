Erste Schätzungen: Grainger gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grainger wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 9,46 USD aus. Im letzten Jahr hatte Grainger einen Gewinn von 9,71 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,40 Milliarden USD gegenüber 4,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 39,51 USD im Vergleich zu 38,71 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 17,93 Milliarden USD, gegenüber 17,17 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at