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WKN: 857498 / ISIN: US3848021040

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Grainger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grainger gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,30 USD gegenüber 9,97 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grainger in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 4,96 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 45,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 35,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 19,47 Milliarden USD, gegenüber 17,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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