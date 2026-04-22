Erste Schätzungen: Grainger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grainger wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 10,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,86 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,58 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 43,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 35,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 18,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,94 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at