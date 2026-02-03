Grand Canyon Education Aktie
Erste Schätzungen: Grand Canyon Education gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Grand Canyon Education wird voraussichtlich am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,19 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grand Canyon Education 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 307,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,08 USD, gegenüber 7,73 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,03 Milliarden USD generiert wurden.
