Grand Canyon Education Aktie
WKN DE: A0Q8E2 / ISIN: US38526M1062
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grand Canyon Education zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Grand Canyon Education wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,78 USD je Aktie gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 307,8 Millionen USD gegenüber 289,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,09 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,71 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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