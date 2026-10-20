Grand Canyon Education Aktie
WKN DE: A0Q8E2 / ISIN: US38526M1062
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grand Canyon Education zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Grand Canyon Education wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,76 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 270,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,21 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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