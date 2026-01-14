Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gränges 144A-Reg S wird sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,94 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,67 SEK je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,18 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Gränges 144A-Reg S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,56 Milliarden SEK aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,22 SEK im Vergleich zu 9,53 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 27,70 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 23,44 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at