Gränges AB 144A-Reg S Aktie
WKN DE: A12DF5 / ISIN: SE0006288015
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gränges 144A-Reg S lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,32 SEK je Aktie gegenüber 2,62 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gränges 144A-Reg S in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,27 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,97 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,92 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,55 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 32,33 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 28,33 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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