Gränges 144A-Reg S stellt voraussichtlich am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,58 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,34 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Gränges 144A-Reg S 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,12 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gränges 144A-Reg S 7,23 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,31 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,55 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 29,67 Milliarden SEK, gegenüber 28,33 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at