Gränges AB 144A-Reg S Aktie
WKN DE: A12DF5 / ISIN: SE0006288015
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gränges 144A-Reg S lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,29 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gränges 144A-Reg S 2,27 SEK je Aktie eingenommen.
Gränges 144A-Reg S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,46 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,98 SEK, gegenüber 9,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 34,75 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,33 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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