Granite Construction Aktie

Granite Construction für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879080 / ISIN: US3873281071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Granite Construction legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Granite Construction wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,767 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,39 Prozent erhöht. Damals waren -0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Granite Construction 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 782,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Granite Construction 699,6 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 4,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Granite Construction Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Granite Construction Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Granite Construction Inc. 105,00 -0,94% Granite Construction Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen