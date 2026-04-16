Erste Schätzungen: Granite Construction legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Granite Construction wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,767 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,39 Prozent erhöht. Damals waren -0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Granite Construction 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 782,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Granite Construction 699,6 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 4,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at