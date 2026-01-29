Granite Construction Aktie

Granite Construction für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879080 / ISIN: US3873281071

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Granite Construction stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Granite Construction wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Granite Construction 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,15 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 977,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, gegenüber 2,62 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Granite Construction Inc.

Analysen zu Granite Construction Inc.

