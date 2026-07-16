Erste Schätzungen: Granite Construction verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Granite Construction stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,40 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Granite Construction noch 1,13 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,86 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,42 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at