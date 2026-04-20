Granite Point Mortgage Trust Aktie

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WKN DE: A2DXZE / ISIN: US38741L1070

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Granite Point Mortgage Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Granite Point Mortgage Trust stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,170 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,73 Prozent erhöht. Damals waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 80,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,090 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 145,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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